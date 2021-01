Cherry 106: acquisiti 18 portafogli NPL nel 2020

simone borghi 11 gennaio 2021 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Si chiude un 2020 di crescita costante per Cherry 106, che archivia l’anno della pandemia con 18 portafogli NPL acquisiti. Rispetto alla prima parte dell’anno, chiusa con 8 acquisizioni, la società creata a fine 2019 da Giovanni Bossi ha sensibilmente migliorato la performance negli ultimi sei mesi, con una accelerazione nel corso dell’ultimo trimestre, durante il quale il team di Cherry ha portato a conclusione 7 operazioni.Tra i portafogli acquisiti in questo secondo semestre, mediante trattative avviate con primarie istituzioni bancarie e società a livello nazionale, figurano crediti deteriorati principalmente unsecured, originati sia nel mercato primario sia secondario e appartenenti ai segmenti bancario e del credito al consumo.Le transazioni concluse nel secondo semestre, in particolare, hanno a oggetto crediti non performing per un valore nominale lordo complessivo di oltre 325 milioni di euro, riferibili a circa 45.000 posizioni. Tra queste, rientra un’operazione conclusa a fine anno per un pacchetto di crediti bancari unsecured dal mercato secondario del valore nominale di quasi 150 milioni di euro, che rappresenta l’acquisizione più consistente realizzata nel 2020.Al 31 dicembre, il valore del portafoglio proprietario di Cherry ammonta a oltre 500 milioni di euro di GBV.