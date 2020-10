CheBanca: da 26 ottobre filiali aperte solo su appuntamento

Redazione Finanza 23 ottobre 2020 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

A partire da lunedì 26 ottobre l’accesso alle filiali CheBanca! su scala nazionale sarà consentito solo su appuntamento, nei consueti orari (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.15 e dalle 14.40 alle 16.30). Lo rende noto la banca precisando che la misura è stata adottata per tutelare la salute di clienti e dipendenti in adeguamento alle misure di sicurezza rese necessarie dall’emergenza da Covid-19. Per la quotidiana operatività bancaria come bonifici, giroconti, disposizioni su investimenti, gestione utenze e pagamenti, i clienti potranno utilizzare area clienti e app CheBanca!La società precisa che qualora ci fosse la necessità di fissare un appuntamento si potrà fare contattando il proprio advisor o, in alternativa, chiamando il servizio clienti, attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00, al numero 800.10.10.30. E' inoltre possibile scrivere via chat su chebanca.it, nella propria area clienti e nell’app CheBanca! per ricevere supporto e informazioni, 24 ore su 24, tramite un assistente virtuale.