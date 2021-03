CheBanca! sigla una partnership con Capital Group

Redazione Finanza 29 marzo 2021 - 10:06

MILANO

Capital Group, società Usa di asset management, ha annunciato di avere siglato un accordo con CheBanca! (gruppo Mediobanca) per il collocamento dei fondi Capital Group agli investitori italiani. In base all'accordo CheBanca! distribuirà ai propri clienti l’intera gamma dei fondi Capital Group autorizzata in Italia tra cui alcune delle sue eccellenze come l’azionario globale New Perspective, il fondo bilanciato globale Global Allocation e il fondo globale high yield Global High Income Opportunities. Saranno inoltre disponibili 4 fondi “obiettivo” basati sulle premiate strategie già disponibili negli Stati Uniti."CheBanca! è una realtà molto dinamica che nel corso degli anni si è dedicata a soddisfare i bisogni di quasi 900.000 clienti", commenta Matteo Astolfi, managing director di Capital Group. "Questo accordo è un ulteriore passo verso l’obiettivo di costruire partnership durature con aziende leader come CheBanca! per soddisfare le crescenti esigenze degli investitori in Italia. Crediamo che i fondi di Capital Group possano aiutare i clienti di CheBanca! a raggiungere i loro obiettivi di investimento a lungo termine".