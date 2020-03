CheBanca!: scattano da lunedì 23 marzo le nuove modalità temporanee di accesso alle filiali

Daniela La Cava 21 marzo 2020 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

Anche CheBanca! presenta le nuove modalità temporanee di accesso alle filiali. "A partire da lunedì 23 marzo l’accesso alle filiali CheBanca! su scala nazionale sarà consentito, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.15 solo su appuntamento e per le operazioni urgenti, strettamente necessarie e che non potranno essere eseguite al telefono o online", si legge nella nota della banca del gruppo Mediobanca. Una misura spiega l'istituto, adottata per tutelare ulteriormente la salute di clienti e dipendenti, nel rispetto delle indicazioni governative relative all’emergenza sanitaria. Per la quotidiana operatività bancaria come bonifici, giroconti, disposizioni su investimenti, gestione utenze e pagamenti, i clienti CheBanca! potranno utilizzare area clienti e app.In caso di necessità la banca invita a fissare un appuntamento chiamando il servizio clienti, attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.30, al numero 800.10.10.30, tasto 0 o, in alternativa, contattando il proprio consulente di riferimento. "Per maggiori informazioni i clienti potranno inoltre fare sempre affidamento sul servizio di chat accessibile su chebanca.it e nell’area clienti del sito chebanca.it per ricevere assistenza 24 ore su 24 tramite un assistente virtuale", conclude la nota.