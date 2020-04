CheBanca!: quasi raddoppiata la raccolta netta nel I trimestre

simone borghi 29 aprile 2020 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

La chiusura del terzo trimestre è stata caratterizzata dalla diffusione del virus Covid-19 che ha pesantemente condizionato la situazione sociale ed economica. La vocazione digitale, che caratterizza da sempre l’attività di CheBanca! (gruppo Mediobanca), ha consentito di adottare prontamente tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei dipendenti. Oggi quasi l’80% dei dipendenti lavora in remoto e gli altri colleghi lavorano nelle filiali e negli uffici adibiti alla consulenza in totale sicurezza.L’efficacia del modello di CheBanca! si manifesta nei risultati del trimestre chiuso a fine marzo 2020, che registra una raccolta netta positiva per 0,9mld, quasi doppia rispetto al trimestre precedente (0,5mld), con depositi per 0,6mld e raccolta indiretta positiva per 0,3mld. Le masse totali sono stabili a 26,3mld (26,5 a fine dicembre 2019). Gli impieghi sono in crescita a 10,1mld (+2,6%).GianLuca Sichel, Amministratore Delegato, dichiara: “La chiusura del terzo trimestre dell’esercizio è stata profondamente caratterizzata dalla diffusione della pandemia Covid che ha influenzato pesantemente la struttura sociale ed economica. CheBanca! grazie al suo modello nativo digitale e multicanale ha affrontato la situazione in modo molto efficace e tempestivo consentendo il lavoro da remoto di gran parte dei collaboratori e mettendo in sicurezza gli accessi alle filiali. La consulenza ai clienti, mai così importante come in questo periodo critico, è continuata grazie alla digitalizzazione delle procedure, al potenziamento del servizio clienti e alla strutturazione di appuntamenti dedicati. Il modello di business si è a sua volta dimostrato molto resiliente alla contingenza grazie ad un mix vincente tra raccolta diretta ed indiretta. Continueremo nei prossimi mesi a supportare collaboratori e clienti anche attraverso l’adesione alle numerose iniziative avviate a livello governativo.”