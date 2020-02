Cft acquista il restante 20% di Levati Food Tech

simone borghi 5 febbraio 2020 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

CFT ha perfezionato l’acquisto di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale della controllata Levati Food Tech. A seguito dell’acquisizione della suddetta partecipazione CFT, che già deteneva una partecipazione pari all’80% del capitale sociale della società, diventa così titolare dell’intero capitale di Levati. Il prezzo per l’acquisto della partecipazione è pari a 500mila euro.L’acquisizione rientra nell’ambito di un più ampio piano di riacquisto delle minorities e s’inserisce nella strategia di integrazione e razionalizzazione delle attività delle società controllate all’interno del gruppo CFT, con l’obiettivo di separare ed integrare in altre società del gruppo, rispettivamente, il ramo attivo nel manufacturing da quello attivo nella produzione e commercializzazione di sistemi per il trattamento termico, concentrando altresì l’attività di Levati nella robotica industriale.Alessandro Merusi, CEO del gruppo CFT, ha dichiarato: “L’acquisizione dell’intero capitale sociale di Levati si inserisce nella più ampia strategia di integrazione e razionalizzazione delle attività delle società controllate all’interno del gruppo CFT. Levati, che assumerà la denominazione di “CFT Robotics S.r.l.”, sarà dedicata e specializzata nello sviluppo di soluzioni di palletizzazione e sistemi di confezionamento flessibili basati su applicazioni di robotica avanzata e integrati con sistemi di visione, operando sia indipendentemente sia tramite il network commerciale di CFT”.