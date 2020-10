Cesare Valli nominato nel Global Executive Board del World Communication Forum Association

simone borghi 30 ottobre 2020 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

I membri dell'Associazione World Communication Forum con sede a Davos, Svizzera, hanno eletto sei nuovi membri per espandere il Comitato Esecutivo Globale a dieci membri da tutto il mondo. Due dei cinque membri precedenti non hanno rinnovato i loro seggi nel consiglio ma rimarranno membri ordinari dell'associazione.L'espansione del Global Executive Board ha il compito di guidare l'Associazione attraverso la prossima entusiasmante fase della sua espansione globale e programmatica, non appena la maggior parte delle economie mondiali inizierà a emergere dalle varie restrizioni e blocchi del Covid-19. Guidato dall’esperto di pubbliche relazioni internazionale e autore, Maxim Behar (Bulgaria), che assume un nuovo mandato di 3 anni come presidente, il nuovo consiglio vanta tre vicepresidenti: Solly Moeng (Sud Africa), Ganesh Chandrasekaran (India) e Jon-Hans Coetzer (Portogallo). I nuovi membri del consiglio di amministrazione sono Cesare Valli (Italia), Nurul-Maria Ashiquin (Malesia), Clara Ly-Le (Vietnam), Mina Nazari (Iran), Professor Jacqueline Strayer (USA), e Saurabh Uboweja (India).