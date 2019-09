Cerved rompe gli indugi: sul mercato la divisione Npl (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 3 settembre 2019 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Cerved è pronta a mettere sul mercato la propria divisione specializzata nella gestione dei crediti, in particolare deteriorati. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, rendendo noto che il gruppo "sarebbe al lavoro con Mediobanca per finalizzare un mandato alla valorizzazione della business unit che al 30 giugno scorso aveva in gestione 53,3 miliardi di crediti, di cui 43,8 miliardi deteriorati e il resto performing".Tre le opzioni sul tavolo: "la vendita della divisione, l'integrazione con altri operatori specializzati o partnership di carattere industriale".