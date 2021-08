Cerved: prezzo Opa Ion rivisto al rialzo a 10,2 euro, titolo si allinea

Valeria Panigada 27 agosto 2021 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Rialzo moderato a Piazza Affari per Cerved Group, che mostra un +0,5% a 10 euro. Un valore che si sta riallineando al nuovo prezzo di Opa proposto da Castor Bidco (facente capo a Ion Group), che ha deciso di incrementare il corrispettivo del 7% da 9,5 a 10,2 euro per azione. "Un livello - commentano da Equita - che ci sembra maggiormente coerente con il ruolo chiave che Cerved avrà nella strategia di crescita di Ion in Italia (in particolar modo in relazione alla possibile integrazione con Cedacri)". Contemporaneamente, la condizione soglia minima è stata incrementata dal 50% più un'azione di Cerved all'80% e il periodo d'offerta è stato ulteriormente prorogato al 9 settembre.