Cerved prende atto aumento prezzo Opa Castor Bidco, titolo poco mosso in Borsa

Redazione Finanza 30 agosto 2021 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Cerved ha comunicare di aver preso atto del rilancio dell'opa da parte di Castor Bidco, che appartiene al gruppo Ion di Andrea Pignataro, a 10,2 euro dai precedenti 9,5 euro per azione offerti. E' quanto emerge dal comunicato di Cerved, commentato dagli analisti di Equita:"In merito alla modifica delle condizioni di offerta promosse da Castor Bidco (facente riferimento al gruppo ION), il CdA di Cerved ha evidenziato come il corrispettivo riconosciuto agli azionisti, incrementato da 9,5 per azione a 10,2 per azione, si collochi nei range di congruità indicati nel Comunicato dell'Emittente, sebbene nella parte bassa di tali range".Il titolo Cerved è debole in borsa, con un progresso dello 0,35% circa.Nel comunicato di Cerved si legge che "il Consiglio di Amministrazione prende atto che l'Offerente ha incrementato il corrispettivo dell'Offerta da Euro 9,50 a Euro 10,20 per ciascuna Azione CG portata in adesione all'Offertamedesima. Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il Corrispettivo Incrementato si colloca nei range dicongruità indicati nel Comunicato dell'Emittente, ancorché nella parte bassa di tali range)."A tale riguardo, si evidenzia che le valutazioni contenute nelle fairness opinion rilasciate dagli Advisor Finanziari in vista della pubblicazione del Comunicato dell'Emittente restano valide e confermate, non essendo intervenute variazioni significative degli elementi considerati dagli stessi".