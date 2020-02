Cerved, in trattative esclusive con Intrum per cessione divisione Npl

Valeria Panigada 17 febbraio 2020 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Cerved è entrata in trattative esclusive con Intrum per negoziare la possibile cessione della divisione Credit Management. Lo ha annunciato la stessa società, precisando di aver preso questa decisione "nel contesto di un processo volto ad approfondire ipotesi di valorizzazione della divisione. Gli esiti della trattativa verranno comunicati al mercato. In autunno Cerved aveva conferito all’advisor Mediobanca un mandato per la valutazione esplorativa di opzioni strategiche riguardanti la divisione specializzata nella gestione dei crediti, in particolare deteriorati (i cosiddetti Npl).