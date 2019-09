Cerved: dato mandato a Mediobanca per valutare futuro della divisione Npl

Valeria Panigada 3 settembre 2019 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Cerved fa sapere di aver conferito all’advisor Mediobanca un mandato per la valutazione esplorativa di opzioni strategiche riguardanti Cerved Credit Management Group, la divisione specializzata nella gestione dei crediti, in particolare deteriorati (i cosiddetti Npl). Così il gruppo conferma le indiscrezioni riportate oggi da Il Sole 24 Ore, che anticipavano la volontà di Cerved di mettere sul mercato la propria divisione. Secondo il quotidiano sarebbero tre le opzioni sul tavolo: "la vendita della divisione, l'integrazione con altri operatori specializzati o partnership di carattere industriale". "Allo stato - precisa Cerved - tali valutazioni sono ancora in fase preliminare e pertanto la società non ha assunto alcuna deliberazione in merito".