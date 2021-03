Cerved conferma di essere in trattative per cedere la divisione Npl

Valeria Panigada 8 marzo 2021 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Cerved ha confermato di essere in trattative con alcuni fondi di private equity per la cessione della divisione Cerved Credit Management Group, la controllata sugli Npl. Lo ha annunciato in seguito ai rumor di stampa circolati nei giorni scorsi. Secondo la precisione, le trattative sono senza vincolo di esclusiva. "Cerved darà informativa al mercato di eventuali sviluppi relativi alla valorizzazione della divisione Credit Management secondo le disposizioni vigenti", ha aggiunto.