Cerved: Castor lancia Opa a 9,5 euro, verso delisting

Daniela La Cava 9 marzo 2021 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Castor srl ha annunciato stamattina di avere preso la decisione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria (Opa) sulla totalità delle azioni ordinarie di Cerved Group, finalizzata al delisting. Nel dettaglio, l'offerente riconoscerà un corrispettivo pari a 9,50 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. Nella nota si precisa che il corrispettivo incorpora un premio pari al 34,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data dello scorso del 5 marzo e un premio pari al 43% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei dodici mesi. Inoltre l'offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di azioni Cerved Group.Il titolo Cerved non è ancora riuscito a fare prezzo a Piazza Affari.