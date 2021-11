Cerved: Castor Bidco supera soglia 90% del capitale sociale

Redazione Finanza 17 novembre 2021 - 08:50

MILANO

Castor Bidco è divenuta titolare, a seguito di acquisti sul mercato, di una partecipazione complessiva per 177.115.892 azioni ordinarie Cerved Group pari a circa il 90,70% del capitale sociale di Cerved, superando la soglia del 90%. Lo si apprende in una nota nella quale si indica che tali acquisti sono stati effettuati a un prezzo non superiore a 10,2 euro, pari al corrispettivo pagato nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Cerved annunciata lo scorso 8 marzo. "Castor Bidco non intende procedere al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Cerved", si legge nella nota.