Centro studi Confindustria: PIL fermo, in Italia si conferma la crescita zero

Alessandra Caparello 1 agosto 2019 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

L’economia italiana non cresce e nel secondo trimestre il PIL è rimasto fermo, come atteso. Così il Centro studi di Confindustria nella congiuntura flash del mese di agosto 2019. Ha pesato la dinamica negativa del settore industriale, dice il CsC, con la produzione in calo e l’indice PMI (Purchasing Managers’ Index) in area di contrazione.Per l’occupazione, invece, l’andamento è stato positivo (+0,5%), ma non è tutto oro quello che luccica dice il Centro studi visto che ciò può indicare che è in corso la creazione di posti di lavoro di basso valore nei servizi.