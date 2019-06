Centemero (Lega): "Su Banca Carige si studia intervento ad hoc, una sorta di bridge per questo periodo"

Alessandra Caparello 5 giugno 2019 - 14:49

MILANO

PerBanca Carige potrebbe essere inserito del Decreto Crescita "qualcosa per venire incontro alle esigenze" della Cassa, una sorta di "bridge per questo periodo". Così il relatore della Lega, Giulio Centemero, spiegando che l'intervento sull’istituto ligure non riguarderà più le Dta su cui "la trattativa con Bruxelles è ancora aperta". Per quanto riguarda la trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate è plausibile "non riguardi banche con asset pari a quelli di Carige" e nemmeno "aree geografiche diverse da quelle obiettivo uno", ha aggiunto Centemero.