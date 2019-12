Censis: italiani hanno poca fiducia nella PA, peggio di noi solo greci e croati

Alessandra Caparello 6 dicembre 2019 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Solo il 29% degli italiani si fida della Pubblica Amministrazione, una percentuale molto bassa considerando il 51% medio che si registra nell’Unione europea e peggio di noi solo greci e croati.Questo uno dei dati emersi dal 53esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese che descrive un’Italia dominata dall’incertezza verso il futuro e lo stress esistenziale, logorante perché riguarda il rapporto di ciascuno con il proprio futuro, si manifesta con sintomi evidenti in una sorta di sindrome da stress post-traumatico. Nel corso dell’anno il 74% degli italiani si è sentito molto stressato per questioni familiari, per il lavoro o senza un motivo preciso.