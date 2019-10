Cementir: la sede legale è ora in Olanda

Daniela La Cava 7 ottobre 2019 - 08:37

Cementir ha trasferito la sua sede legale in Olanda. In un comunicato diffuso nel fine settimana la società ha annunciato di avere perfezionato il trasferimento della sede legale del gruppo ad Amsterdam, deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti dello scorso 28 giugno. "Verificatesi le condizioni e i presupposti indicati nella delibera assembleare del 28 giugno 2019, il nuovo Statuto è divenuto efficace e la denominazione della società è quindi ora Cementir Holding N.V.", si legge in un comunicato stampa.Il neocostituito consiglio di amministrazione di Cementir Holding N.V., che vede Francesco Caltagirone jr., unico amministratore esecutivo che riveste la posizione di ceo e Chairman, ha inoltre deliberato la costituzione di una sede secondaria e operativa in Italia, a Roma. Si rammenta, precisa una nota, che la residenza fiscale della società rimane in Italia.Le azioni della società continuano a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA), segmento Star, con il nuovo codice Isin NL0013995087, attivo a decorrere da oggi 7 ottobre, senza necessità di alcun adempimento da parte degli azionisti.