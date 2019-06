Cementir: l’assemblea straordinaria approva il trasferimento della sede legale in Olanda

michele fanigliulo 28 giugno 2019 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

L’Assemblea straordinaria di Cementir Holding, tenutasi oggi sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., ha approvato il trasferimento della sede legale della Società ad Amsterdam, Olanda – Paesi Bassi, da realizzarsi mediante adozione della forma giuridica di una naamloze vennootschap regolata dal diritto olandese, denominata “Cementir Holding N.V.”, e adozione di un nuovo statuto.Il nuovo statuto non avrà effetti sulla quotazione della Società presso la Borsa Italiana e neppure sulla sua residenza fiscale, che rimarrà localizzata in Italia. “La decisione dell’assemblea di oggi segna il coronamento del processo di internazionalizzazione del nostro Gruppo e, al tempo stesso, avvia una nuova fase di sviluppo su scala sempre più globale. Si tratta di una scelta di natura prettamente tecnica, che in nessun modo disconosce le profonde radici italiane del nostro Gruppo” ha commentato il Presidente Francesco Caltagirone Jr.