Cembre: risultati semestrali migliori del previsto. Titolo accelera a Piazza Affari

Laura Naka Antonelli 9 settembre 2021 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Nei primi 6 mesi crescono le vendite sia in Italia (+43,2%) sia all’estero (+22,7%) per Cembre, Società quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, tra i primi produttori europei di connettori elettrici e di utensili per la loro installazione.Nel primo semestre 2021 il Gruppo ha evidenziato ricavi delle vendite consolidati pari a 84,5 milioni di euro, in crescita del 30,8% rispetto ai 64,7 milioni di euro del primo semestre 2020; i ricavi sono cresciuti del 10,0% anche rispetto a quelli registrati nel primo semestre 2019. L’utile netto di periodo ha raggiunto i 14,7 milioni di euro, in aumento del 92,8%, rispetto ai 7,6 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno.“I risultati del primo semestre 2021 sono migliori sia rispetto a quelli realizzati nel primo semestre 2020 sia rispetto a quelli del primo semestre 2019. Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati reddituali, con un utile ante imposte pari al 23,3% dei ricavi ed in crescita sia del 92,9% rispetto al 2020, sia del 22,7% rispetto al 2019. I ricavi progressivi consolidati alla fine di agosto 2021 evidenziano una crescita del 25,5 per cento rispetto ai primi otto mesi dell’esercizio 2020 ed anche un miglioramento del 10,1 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Prevediamo un fatturato consolidato dell’esercizio 2021 in crescita ed il conseguimento di un positivo risultato economico” ha dichiarato il Presidente ed Amministratore Delegato di Cembre S.p.A., Giovanni Rosani.A Piazza Affari al momento titolo segna +2,6% a 27,60 euro.