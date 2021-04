Celo lancia cEUR la nuova criptovaluta ancorata all'Euro

simone borghi 20 aprile 2021 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Celo, l’ecosistema blockchain mobile-first e open source di tecnologie, lancia oggi una nuova stablecoin ancorata all’euro, Celo Euro. Celo rappresenta un nuovo volto della finanza decentralizzata (DeFi) e un approccio non speculativo alla blockchain ed è pensato per rendere accessibili i servizi finanziari a quasi due milioni di utenti che oggi risultano esclusi dal sistema finanziario tradizionale.Dopo il lancio di Celo Dollar (cUSD) lo scorso anno, questa è la seconda importante pietra miliare nello sviluppo dell’ecosistema Celo. Anche con cEUR, così come con cUSD, gli utenti possono trasferire denaro più velocemente, in modo più economico e più facile sul proprio smartphone, inoltre le stablecoin di Celo sono supportate da più asset crittografici nella Celo Reserve, inclusi Bitcoin ed Ethereum.Il lancio di Celo Euro consente agli utenti di smartphone, più di 6 miliardi di persone nel mondo, di inviare, ricevere e scambiare stablecoin Celo in modo affidabile, utilizzando la blockchain Celo, e in pochi secondi.