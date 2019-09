Cellularline: ricavi e margini in crescita nel primo semestre 2019

michele fanigliulo 13 settembre 2019 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Cellularline Group, azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet quotata nel segmento STAR, ha archiviato il primo semestre 2019 con fatturato a 55,3 milioni, in crescita del 13,5% (48,7 milioni nello stesso periodo del 2018 pro-forma). In particolare, tale aumento deriva per circa 3,1 milioni (+6,3% a/a) da crescita organica e per circa 3,5 milioni (+7,2% a/a) dal consolidamento, a partire da aprile, delle vendite della neo-acquisita società Systemaitalia.L’Ebitda adjusted è pari a 9,2 milioni (8,3 milioni al 30 giugno 2018 pro-forma), in crescita del 10,3%. In leggero calo dunque la redditività, con l’Ebitda margin pari al 16,6%, vs 17,1% dell’anno precedente. Il risultato netto adjusted ammonta a 6,2 milioni (Euro 4,7 milioni al 30 giugno 2018 proforma), in crescita del 32,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.L’indebitamento finanziario netto è pari a 39,6 milioni (24,5 milioni al 31 dicembre 2018).