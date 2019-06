Cellularline: aggiornamento andamento ricavi e adeguamento della corporate governance

simone borghi 10 giugno 2019 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Cellularline ha registrato, nel primo quadrimestre 2019, ricavi delle vendite in crescita organica dell’11% a circa 29 milioni (26 milioni dell’analogo periodo 2018); a tale crescita organica si somma l’impatto positivo sul fatturato del primo mese di consolidamento di Systemaitalia (acquisita lo scorso 3 aprile) che incide per circa 1 milione, portando i ricavi complessivi consolidati al 30 aprile a circa 30 milioni (+14%). Il processo di integrazione e di identificazione delle sinergie con la neoacquisita società sta procedendo secondo i programmi stabiliti e Cellularline prevede essere a regime entro il quarto trimestre 2019.Con riferimento ai temi di Corporate Governance, il cda ha adeguato gli adempimenti e le procedure correlate all’ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline da Aim Italia al mercato Mta (eventualmente segmento Star) ivi compresi quelli in materia di Corporate Governance.