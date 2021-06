Cellularline acquisita il 55% della start up riminese Nicotina

simone borghi 11 giugno 2021 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Cellularline annuncia l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Coverlab, innovativa E-commerce company con sede a Rimini e fra i leader italiani nel segmento custom degli accessori per smartphone. Attraverso questa operazione Cellularline potrà fare leva sul know-how innovativo di Coverlab e implementare avanzate strategie di promozione e vendita dei suoi prodotti anche attraverso i canali digitali. Inoltre, aprendosi al segmento custom dell’accessoristica per smartphone, potrà soddisfare le sofisticate esigenze di una nicchia di mercato premium ed intercettare la domanda delle nuove generazioni. Nel 2020, suo secondo anno di attività, Coverlab ha sviluppato un fatturato di 0,24 mln di euro (da 0,13 mln del 2019) di cui circa il 46% sui mercati internazionali. Nel primo trimestre del 2021 il tasso di crescita si conferma sostenuto, +30% circa, ed è prevista un’ulteriore accelerazione nel corso dell’anno grazie al progressivo allargamento e profondità della gamma prodotti. L’operazione di acquisto potrà rafforzare in maniera significativa il percorso di crescita di Coverlab, anche in sinergia con la capacità commerciale del Gruppo.