Cdp: via libera da cda presentazione offerta vincolante per acquisto Aspi

Daniela La Cava 24 febbraio 2021 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha dato il via libera a Cdp Equity (Cdpe) per la presentazione - nell’ambito del consorzio formato con The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Mira) - di una offerta vincolante per l’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia (Aspi). L'offerta prevede l’acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di Aspi. Lo si apprende in una nota diffusa ieri in tarda serata da Cdp.È previsto che la partecipazione azionaria in Aspi sia acquisita dal Consorzio tramite una società italiana di nuova costituzione (BidCo), che sarà partecipata, direttamente o indirettamente, al 51% da Cdp Equity (Cdpe) e al 24,5% rispettivamente da Blackstone e da Mira; Cdpe avrà la possibilità di cedere una parte delle proprie azioni ad altri investitori istituzionali, con i quali mantenere congiuntamente la maggioranza del capitale della BidCo.L’operazione, spiega il comunicato, è coerente con il ruolo di Cdp, primo investitore nelle infrastrutture del Paese, già azionista di società che gestiscono reti nazionali strategiche (Snam, Terna, Italgas, Tim e Open Fiber). In particolare, l’investimento di Cdp Equity risponde, tra l’altro, ad alcuni obiettivi: promuovere l’ammodernamento della rete, favorendo la digitalizzazione e la logistica integrata e affrontando le sfide poste dall’innovazione; dare stabilità alla governance di un’infrastruttura chiave per il Paese in un’ottica di lungo periodo; contribuire alla realizzazione di un ingente piano di investimenti esteso all’intera rete autostradale di Aspi, con l’obiettivo di accelerare i programmi di manutenzione dell’infrastruttura, assicurando i più elevati standard di performance e sicurezza per gli utenti.L’offerta potrà essere presentata ad Atlantia, entro il termine del 24 febbraio dalla medesima indicato, una volta completato positivamente l’iter deliberativo di Mira.