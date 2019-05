Cdp stacca maxi-cedola da 1,5 miliardi per i soci, festeggiano Mef e fondazioni bancarie

Laura Naka Antonelli 24 maggio 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

"Cdp stacca maxi-cedola da 1,5 miliardi per i soci". Così Il Sole 24 Ore. "Ieri l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2018, che si è chiuso con un utile netto di 2,5 miliardi (2,2 miliardi nel 2017), e ha deliberato un dividendo da 1,55 miliardi, il 15,5% in più di quanto deciso lo scorso anno (1,34 miliardi). Un incremento che per i due soci della Cassa, il ministero dell'Economia (all'82,77% del capitale) e le 61 fondazioni bancarie (15,93%) si traduce, rispettivamente, in una cedola da 1,3 miliardi di euro (1,1 miliardi del 2017) e 251 milioni (217 milioni)".