Cdp sostiene Liu Jo con un finanziamento da 15 milioni

Valeria Panigada 2 ottobre 2020 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha deciso di supportare la crescita di Liu Jo con un finanziamento di 15 milioni di euro. Le risorse hanno come obiettivo principale, spiega Cdp, il completamento del piano di investimenti finalizzato all’innovazione di prodotto e alla crescita dimensionale ed internazionale del gruppo, nato nel 1995 a Carpi, in provincia di Modena, e diventato storico brand del fashion italiano. Liu Jo, con un fatturato di circa 400 milioni di euro, conta quasi 800 dipendenti e vanta una presenza nazionale e internazionale che lo vede presente in 48 nazioni e 4 continenti, grazie a una rete distributiva che conta circa 510 punti vendita monomarca e oltre 6200 multimarca nel mondo.