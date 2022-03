Cdp e Intesa Sanpaolo con Sace-Simest sostengono Fincantieri per realizzazione terminal crocieristico in Usa

Daniela La Cava 11 marzo 2022 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo insieme a Sace e Simest sostengono Fincantieri per la realizzazione del più grande terminal crocieristico degli Stati Uniti. È stato inaugurato oggi, infatti, il cantiere del porto di Miami, uno dei più importanti su scala internazionale. Lo si apprende in un comunicato congiunto nel quale si sottolinea che nell’ottica del rilievo strategico del progetto per l’economia italiana e del supporto all’export, Cdp e Intesa Sanpaolo hanno strutturato un finanziamento di 350 milioni di euro in favore di Msc, che consentirà a Fincantieri di realizzare l’infrastruttura. Il progetto è garantito da Sace e ha visto l’intervento anche di Simest per la stabilizzazione del tasso e il contributo in conto interessi.Nel dettaglio, Fincantieri, attraverso la propria controllata Fincantieri Infrastructure, progetterà e realizzerà per Msc Crociere, terzo brand crocieristico al mondo di proprietà del Gruppo Msc, un nuovo terminal e le annesse strutture per il molo, uffici e parcheggi nella parte est del porto situato nella Biscayne Bay a Miami entro la fine del 2023.L’infrastruttura è stata commissionata da Msc al Gruppo Fincantieri, che la realizzerà seguendo i criteri previsti dai Green Building Rating Systems (GBRS), un sistema di rating per lo sviluppo di un’edilizia eco-compatibile. Il progetto avrà una elevata percentuale di efficienza energetica attraverso l’utilizzo di materiali ecosostenibili e tecnologie innovative di progettazione e costruzione, limitando da un lato l'impatto sull'ambiente, così come sulla salute e il benessere dei passeggeri, e riducendo al contempo i costi operativi. Il Terminal permetterà l’attracco contemporaneo di tre navi da crociera Msc, movimentando fino a 36mila passeggeri al giorno.