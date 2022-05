Cdp Reti: sottoscritto prestito ponte a breve termine di 750 mln

Redazione Finanza 25 maggio 2022 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Cdp Reti - veicolo di investimento partecipato da Cassa Depositi e Prestiti (59,1%), State Grid Europe Limited (35%), e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%) - ha annunciato che è stato sottoscritto un contratto di finanziamento ponte a breve termine (c.d. Bridge Loan), per un importo complessivo di 750 milioni di euro, della durata di 12 mesi e con opzione di estensione per ulteriori 6 mesi. Il finanziamento potrà essere a sua volta rimborsato mediante l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario.I proventi del bridge loan, spiega la nota, saranno utilizzati da Cdp Reti per rimborsare integralmente l’indebitamento derivante dal prestito obbligazionario emesso nel 2015 e in scadenza in data 29 maggio 2022. Il bridge loan è stato concesso da un pool di banche e dalla società controllante Cassa Depositi e Prestiti.