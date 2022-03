Cauti rialzi a Piazza Affari: Tim in vetta, sotto lente anche Poste dopo conti e upside dividendo

Redazione Finanza 23 marzo 2022 - 09:22

La seduta infrasettimanale prende il via all'insegna della cautela per Piazza Affari che continua tuttavia a percorrere la strada rialzista vista nelle ultime sedute. Poco dopo l'avvio l'indice Ftse Mib sale dello 0,27% a quota 24.600,23 punti dopo avere chiuso la seduta di ieri con un +0,98% a quota 24.533 punti sui massimi a due settimane. A sostenere gli scambi sono i guadagni di Wall Street, con il Nasdaq che ha sovraperformato balzando del 2%. Bene anche i listini asiatici, con Tokyo che ha terminato in rialzo del 3%. Al momento prevalere sui timoi rialzi sembrano prevalere nonostante le preoccupazioni legati al conflitto Russia-Ucraina, sui quali le discussioni diplomatiche non hanno ancora portato a nulla di concreto. Oggi il presidente americano Joe Biden si recherà a Bruxelles per discutere con i leader europei della situazione e dell'applicazione di nuove sanzioni contro Mosca.Tra i titoli del Ftse Mib, la migliore è Telecom Italia che avanza di oltre il 3% a 0,309 euro. Il big italiano tlc resta al centro dei rumor: sembrerebbe crescere l’appeal per i singoli asset, con indiscrezioni stampa circa l'interesse di CVC per business corporate domestico. Un altro messaggio che emerge dagli articoli stampa, in particolare da quanto pubblicato da "Il Messaggero", è che il governo è molto freddo sull’ipotesi Opa Kkr. "Su questo fronte, per il fine settimana secondo il Messaggero è attesa una risposta agli approfondimenti richiesti dal cda di Tim al fondo - segnalano da Equita -. La nostra impressione, guardando anche alle iniziative in corso per valorizzare separatamente gli asset del gruppo, da NetCo a ServCo, è che in effetti le chance di veder concretizzata un’offerta formale per l’intero gruppo da parte di Kkr siano ridotte".Da monitorare anche il titolo Poste Italiane che avanza di circa l'1% dopo avere diffuso il bilancio 2021 chiuso con un utile netto record a 1,6 miliardi (+31%). La società ha rivisto al rialzo il dividendo sul risultato dello scorso anno a 0,59 euro, registrando una crescita del 21% rispetto al 2020, un anno in anticipo rispetto alla precedente politica prevista nel piano strategico “24SI”. Nelle retrovie Atlantia, Hera e Italgas che indietreggiano di circa lo 0,6 per cento.