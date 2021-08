Cautela sui mercati: Ftse Mib in leggero rialzo, si mantiene sopra quota 26mila

Daniela La Cava 25 agosto 2021 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si dirige verso la chiusura e cerca di mantenersi sopra quota 26mila punti. In una giornata improntata alla cautela in vista del Simposio di Jackson Hole, che apre ufficialmente domani, l'indice Ftse Mib si muove in leggero rialzo dello 0,05% a 26.037,20 punti. Il settore bancario è quello che si sta mettendo maggiormente in luce guidato da Banco Bpm che guadagna oltre il 3,4%.