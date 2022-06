Cautela a Piazza Affari prima dei dati Usa sul lavoro, Leonardo sempre in vetta

Piazza Affari (in compagnia delle principali Borse europee) viaggia in territorio negativo a metà seduta, dopo un avvio in rialzo. Sui mercati regna una certa cautela in attesa dell’imminente pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano, in uscita alle 14:30 ora italiana. In questo momento l’indice Ftse Mib indietreggia dello 0,7% circa a quota 24.249,17 punti. Tra le migliori del listino spicca sempre Leonardo che avanza dell’1,8% in scia alle indiscrezioni secondo cui la tedesca Rheinmetall avrebbe inviato a Leonardo un’offerta non vincolante per il 49% di Oto Melara, società controllata da Leonardo attiva nella produzione di cannoni, torrette, carri armati e cingolati.