Cattolica: ricevuto via libera da Ivass per trasformazione in Spa, operazione con Generali procede

Valeria Panigada 9 settembre 2020 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Cattolica ha ricevuto l'approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza Ivass alle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea lo scorso 31 luglio e dunque alla trasformazione in Spa. "L'Ivass - precisa Cattolica - ha altresì approvato il testo di statuto della Spa, che entrerà in vigore dall'1 aprile 2021". La compagnia veronese ha così avviato oggi le procedure per l’iscrizione dello statuto e della delibera di trasformazione in Spa presso gli uffici del Registro delle imprese di Veronae in seguito pubblicherà le modalità di esercizio del diritto di recesso correlato alla trasformazione. Si procede quindi con l'operazione Generali, che prevede l'ingresso di quest'ultima in Cattolica attraverso un aumento di capitale riservato: "Tenuto conto di quanto sopra, l’operazione con Generali potrà quindi entrare nella sua fase esecutiva, annuncia la compagnia.