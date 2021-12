Cattolica chiede a Ivass di valutare necessità seconda tranche aumento capitale da 200 mln

Valeria Panigada 6 dicembre 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Laseconda tranche dell'aumento di capitale da 200 milioni di Cattolica potrebbe non essere necessaria. Il consiglio di amministrazione della compagnia ha deciso di rinunciarci e ha chiesto all'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di valutare questa possibilità. "Preso atto del positivo esito dell’Opa lanciata da Assicurazioni Generali e della contestuale valorizzazione della quasi totalità delle azioni proprie precedentemente possedute da Cattolica, con conseguente ulteriore miglioramento dei margini di solvibilità della stessa Cattolica - si legge nella nota stampa - (il Cda) ha deliberato di sottoporre alla valutazione dell’Ivass il venir meno della necessità di procedere all’esecuzione della seconda tranche dell’aumento di capitale sociale in opzione pari a 200 milioni di euro".