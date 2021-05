Cattolica balza a +13% in scia Opa lanciata da Generali

Titta Ferraro 31 maggio 2021 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Impennata del titolo Cattolica che segna oltre +13% a 6,82 euro dopo l'annuncio dell'Opa totalitaria lanciata da Assicurazioni Generali su Cattolica al prezzo di 6,75 euro per azione.L’Offerta ha ad oggetto 174.293.926 azioni ordinarie Cattolica, ossia la totalità delle azioni emesse da Cattolica, dedotte le 54.054.054 azioni di titolarità di Generali alla data odierna. Il corrispettivo offerto incorpora un premio pari al +15,3% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni dell’Emittente rilevato alla chiusura del 28 maggio 2021 (ossia il giorno di borsa aperta precedente la comunicazione dell’Offerta al mercato) e +40,5% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali per Azione degli ultimi 6 mesi.