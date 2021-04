Cattolica: assemblea azionisti 13-14 maggio. Consob: Generali può salire al 30%

Redazione Finanza 2 aprile 2021 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

"Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per i giorni 13 e 14 maggio 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione". E' quanto emerge dalla nota diramata ieri sera dalla società.Il Sole 24 Ore dedica oggi un articolo a Cattolica, mettendo in rilievo come "dopo 125 anni di cooperativa Cattolica si sia trasformata in spa"."Come previsto dagli accordi con Generali è infatti diventata efficace la trasformazione deliberata dall'assemblea a luglio, e presupposto dell'intervento del Leone nella ricapitalizzazione da 500 milion".Il quotidiano finanziario rileva che la Consob, "in risposta a due quesiti del Leone (Generali Assicurazioni), ha chiarito che il gruppo triestino potrà salire, con acquisti sul mercato o nell'ambito dell'aumento da 200 milioni, fino al 30% dei diritti di voto dopo aver superato la soglia del 25% per effetto dell'acquisto, da parte di Cattolica, delle azioni oggetto del recesso".