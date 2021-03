Cattolica: accordo con Banco BPM eviterebbe arbitrato (analisti)

Alessandra Caparello 5 marzo 2021 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Secondo MF tra pochi giorni Cattolica Assicurazioni e Banco BPM dovrebbero trovare un accordo sulle JV di bancassicurazione, che potrebbe durare ancora uno o due anni (come previsto da Il Sole 24 Ore qualche giorno fa). Se confermato, affermano da Banca Imi, un accordo eviterebbe un arbitrato che potrebbe durare per un periodo di tempo significativo (12-24 mesi). “Crediamo che Banco BPM abbia un grande interesse a stabilire termini e condizioni definite per l'uscita dalla partnership al fine di avere la possibilità di negoziare nuovi accordi di bancassicurazione nel contesto di un potenziale M&A” concludono.