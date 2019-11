Cattolica: Ferraresi, continueremo a lavorare per rispettare target piano e ripagare fiducia soci e azionisti

Daniela La Cava 8 novembre 2019 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

"Ci presentiamo al mercato con risultati solidi che dimostrano la capacità industriale e di creare valore di Cattolica, pur in uno scenario molto sfidante a causa di bassi tassi di interesse, alta volatilità dello spread e forte competitività nel mercato. L’azienda si sta muovendo in continuità con la strategia di business presentata ai mercati: tutto il team manageriale, i dipendenti e i collaboratori continueranno a lavorare alacremente in questi mesi per rispettare gli obiettivi del piano industriale e ripagare la fiducia dei soci e degli azionisti". Questo il commento diCarlo Ferraresi, direttore generale del Gruppo Cattolica Assicurazioni, dopo la pubblicazione dei risultati dei primi 9 mesi del 2019.