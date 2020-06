Cattolica Assicurazioni: una parte dell'aumento di capitale riservata a investitori istituzionali

Alessandra Caparello 9 giugno 2020 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

In relazione alla richiesta di delega per aumentare il capitale di 500 milioni che verrà votata all`assemblea del 26 giugno, il board di Cattolica Assicurazioni ha integrato la proposta introducendo la possibilità di riservare una parte dell`aumento di capitale a soggetti finanziari e/o investitori istituzionali.Riteniamo che questa delibera, se approvata, afferma Equita, possa essere finalizzata all`individuazione di un anchor investor per ridurre l`execution risk di un aumento di capitale che rappresenta il 70% dell`attuale market cap della società. Non si esclude, concludono gli esperti, che questa opzione possa in futuro essere accompagnata da discussioni relative a cambiamenti della governance della società.