Cattolica Assicurazioni: Banca Finint punta al 10%, notizia positiva per il titolo (analisti)

Alessandra Caparello 24 febbraio 2021 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Secondo rumors di stampa, Banca Finint sarebbe al lavoro per costituire una cordata che possa arrivare fino al 10% di Cattolica. Secondo le indiscrezioni, sottolinea Equita, Banca Finint avrebbe avviato alcuni contatti informali con l’autorità di vigilanza.La presenza di un altro azionista forte, oltre a Generali, all’interno del capitale di Cattolica sarebbe una notizia positiva per il titolo affermano gli esperti della Sim che continuano tuttavia a ritenere difficile un significativo rerating considerando l’overhang legato all`aumento di capitale da 200mn aperto a tutti i soci (da realizzarsi entro il 31 luglio), seppur ridotto dalla presenza di Generali e, in caso, della nuova cordata di azionisti e il possibile scontro con Banco BPM sulla JV bancassicurativa e l’avvio del procedimento sanzionatorio di IVASS.