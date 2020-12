Castelli: “Superbonus, lavoriamo per prolungarlo con Recovery”

Redazione Finanza 22 dicembre 2020 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

"Il superbonus è uno strumento che sta funzionando e riesce a includere tantissime attività che sono state aiutate. Con il Recovery lavoriamo per prolungarlo il più possibile". È quanto ha dichiarato Laura Castelli, vice ministra per l'Economia, a '24Mattino' di Simone Spetia in onda su Radio 24. Castelli si è poi soffermata sul tema Recovery spiegando che "è importante capire come si procede per tanti anni a lavorare su tante risorse, c’è un tema di monitoraggio di conti e poi c’è un tema di monitoraggio sull’andamento dei progetti, i progetti devono essere realizzati e non si potrà sgarrare è importante scegliere con accuratezza la struttura, io sono fiduciosa". E ha aggiunto: "Bisogna che i ministeri facciano un lavoro compatto e organico non si può lavorare su singoli ministri, se parliamo di digitalizzazione ad esempio penso a quattro ministeri, si tratta di politiche integrate e non si potrà pestare i piedi a un ministro o a un altro, bisognerà verificare che gli obiettivi siano realizzati è giusto controllare".