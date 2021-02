Castagna (Banco BPM) aperto a ogni opzione nel risiko banche e vuole capire intenzioni Unicredit

Titta Ferraro 26 febbraio 2021 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM non esclude nessuno scenario. L'amministratore delegato, Giuseppe Castagna, ha ancora una volta ribadito la posizione della banca sul fronte M&A. Intervenendo ieri in un webinar organizzato da Kpmg, il top manager ha affermato che Banco BPM è aperta per valutare ogni opzione di M&A e ha confermato di aver avuto colloqui con Credit Agricole e BPER e di attendere per capire l'intenzione del nuovo ceo di Unicredit, Andrea Orcel, che entrerà in carica tra circa un mese e mezzo. "L'apertura di Banco BPM a M&A non è una sorpresa", commentano gli esperti di Intesa Sanpaolo che considerano Banco BPM al centro del processo di consolidamento italiano.Oggi il titolo Banco BPM cede lo 0,64% a 2,15 euro, in linea con l'andamento negativo di Piazza Affari.