Casta Diva, vinta commessa da Poste Italiane dal valore complessivo di 25 milioni

Valeria Panigada 4 dicembre 2019 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva Group, multinazionale quotata sul listino Aim Italia e attiva nel settore della comunicazione, ha fatto sapere che la sua controllata G.2 Eventi è tra le quattro aziende, in una rosa di 19 partecipanti, che si sono aggiudicate la gara indetta dal Poste Italiane relativa alla pianificazione, ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi di carattere aziendale, di allestimenti fieristici, mostre ed esposizioni per un valore complessivo di 25 milioni di euro in due anni.In particolare, l’area di competenza di G.2 Eventi sarà relativa agli eventi commerciali, business e retail, e di tutti gli eventi di Postepay.“Questo accordo è molto importante per il nostro gruppo, perché potrebbe permetterci di fatturare circa 6 milioni in due anni", ha dichiarato Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato di Casta Diva Group.