Casta Diva corre in Borsa (+4%) spinta dalle ultime gare vinte

simone borghi 30 gennaio 2020 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Seduta frizzante per Casta Diva a Piazza Affari. Il titolo della multinazionale quotata sul listino Aim Italia e attiva nel settore della comunicazione segna un rialzo del 4% a 0,75 euro, dopo aver toccato un massimo intraday a 0,82 euro. A sostenere le quotazioni le gare vinte dalle aziende nel gruppo negli ultimi due mesi. Le commesse riguardano la realizzazione di spot, progetti ed eventi, per un valore complessivo pari a oltre 6 milioni di euro. In particolare, Casta Diva Group si è aggiudicata commesse per l’organizzazione di eventi per Allianz, Allianz Bank, Bmw, Ferrovie dello Stato, Lundbeck, Huawei, e ha curato progetti per A2A e per un brand di Bayer. Si è anche occupata della produzione di una campagna televisiva per una nota multinazionale del settore fast-moving consumer goods, con la testimonial Luciana Littizzetto.Inoltre, lo scorso dicembre la controllata G.2 Eventi si è aggiudicata (insieme ad altre 3 società) la gara indetta dal Poste Italiane relativa alla pianificazione, ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi di carattere aziendale, di allestimenti fieristici, mostre ed esposizioni per un valore complessivo di 25 milioni di euro in due anni. “Questo accordo è molto importante per il nostro gruppo, perché potrebbe permetterci di fatturare circa 6 milioni in due anni", ha dichiarato Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato di Casta Diva Group.