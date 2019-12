Casta Diva concede il tris, continua l'euforia in borsa (+16%)

Titta Ferraro 6 dicembre 2019 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Nuova giornata euforica per Casta Diva Group, tra i migliori titoli dell'intero listino di Piazza Affari con oltre +16% a 0,65 euro. A dare sprint alla multinazionale quotata sul listino Aim Italia e attiva nel settore della comunicazione è ancora la commessa vinca due giorni fa dalla controllata G.2 Eventi relativa alla gara indetta dal Poste Italiane relativa alla pianificazione, ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi di carattere aziendale, di allestimenti fieristici, mostre ed esposizioni per un valore complessivo di 25 milioni di euro in due anni. L’area di competenza di G.2 Eventi sarà relativa agli eventi commerciali, business e retail, e di tutti gli eventi di Postepay.