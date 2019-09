Casta Diva: aumento di capitale da oltre 3 milioni al via a ottobre

Valeria Panigada 27 settembre 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva Group, società attiva nel settore della comunicazione e quotata sul listino Aim Italia, ha deciso di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 3,18 milioni, attraverso l'emissione di oltre 6 milioni di azioni ordinarie da offrirsi in opzione ai soci nel rapporto di 1 nuova azione ogni 2 possedute.L’operazione, precisa il gruppo, è finalizzata a rafforzare la situazione patrimoniale, incrementando i mezzi a disposizione cogliere eventuali opportunità di mercato nell’ambito della strategia di crescita per linee interne ed esterne. "Abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse da parte di società che vorrebbero entrare a far parte del nostro gruppo e siamo quindi fiduciosi di poter crescere dimensionalmente", ha detto Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato di Casta Diva.I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 7 e il 24 ottobre compresi. Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Aim Italia dal 7 al 18 ottobre.