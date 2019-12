Casta Diva Group: la controllata G.2 Eventi tra i vincitori della gara indetta dalla regione Puglia

simone borghi 16 dicembre 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva Group è tra i cinque player che si sono aggiudicati in via provvisoria due lotti per le attività di promozione dell’immagine della Puglia. Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) di cui fa parte G.2 Eventi (controllata di Casta Diva), insieme a Romano Exhibit e Kibrit & Calce, si è aggiudicato in via provvisoria due lotti di una gara indetta dalla Regione Puglia insieme ad altri 4 partecipanti. L’aggiudicazione diventerà definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti di gara che deve avvenire entro 30 giorni.I due lotti, della durata biennale, hanno un valore complessivo di circa 7 milioni e si riferiscono all’ideazione e organizzazione di eventi per la promozione dell’immagine della Regione. Nello specifico, il primo dei due lotti riguarda l’ideazione e l’organizzazione di 80 eventi per un valore totale di 4,5 milioni di euro mentre il secondo si riferisce a 2 eventi per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro. Le attività contenute nei due lotti saranno ripartite all’interno della RTI in base all’expertise delle singole società e la quota di spettanza di Casta Diva Group sarà determinata in relazione all’aggiudicazione delle singole gare.“A pochi giorni dall’importante aggiudicazione di una gara di Poste Italiane, questo successo conferma che il lavoro di squadra e i talenti del Gruppo garantiscono grandi risultati sia creativi che organizzativi, in Italia come in tutti i Paesi in cui siamo presenti. Il mercato ci riconosce competenza e autorevolezza e ci spinge a proseguire con fiducia il percorso di sviluppo pianificato” ha commentato Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato di Casta Diva Group.Oggi altra seduta brillante per il titolo che, poco prima di mezzogiorno, è entrato in asta di volatilità in rialzo di quasi il 9% a 0,656 euro. Casta Diva è infatti reduce da corsa in Borsa nelle scorse sedute dopo il contratto con Poste.