Casta Diva Group: da oggi vietati ordini senza limite di prezzo all'indomani del rally

Valeria Panigada 3 luglio 2020 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni Casta Diva Group, quotate sul listino Aim Italia. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana attraverso un comunicato urgente, precisando che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. La decisione è stata presa dopo che ieri il titolo è balzato in avanti di oltre il 30% in area 0,58 euro in scia all'accordo per l'affitto del ramo d'azienda "Eventi" di Over Seas. L'accordo ha la durata di tre anni e include alcuni contratti con primari clienti per l'ideazione e l'organizzazione di eventi.