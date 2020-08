Casta Diva Group acquista il restante 49% di District e si prepara a nuove aggregazioni

Valeria Panigada 7 agosto 2020 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva Group, Pmi quotata sul listino Aim Italia e attiva nel settore della comunicazione, ha acquistato il 49% non ancora posseduto di District, la subholding dedicata alla live communication. La quota di minoranza, detenuta da Fiducia, è stata valutata 485mila euro e ilpagamento sarà effettuato in quattro rate uguali tra il 2020 e il 2023. Con l’occasione il gruppo ha deciso di procedere a una semplificazione della struttura aziendale. Ma l'intenzione di Casta Diva è quella di proseguire nella crescita per linee esterne. Il gruppo ha infatti dato il via libera a un aumento di capitale per un importo massimo di 1,26 milioni, in vista di possibili future aggregazioni. “Ci sembra sia in atto un’accelerazione nel consolidamento del settore “live communication” - ha detto il presidente e amministratore delegato Andrea De Micheli - Casta Diva Group vuole giocare un ruolo da protagonista in questo processo. Dopo l’annunciato affitto di ramo d’azienda eventi di Over Seas, abbiamo ricevuto diverse altre manifestazioni di interesse, da parte di società che vorrebbero entrare a far parte del nostro Gruppo e siamo quindi fiduciosi di poter crescere dimensionalmente".